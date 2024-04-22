Так, согласно данным Сил обороны юга Украины, этой ночью враг из временно оккупированного Крыма направил ударные БПЛА типа Shahed-131/136 на Одесщину.

Уничтожить удалось 5 баражирующих снарядов. Но, к сожалению, есть и попадание.

«Вражеские дроны-камикадзе попали по территории фермерского хозяйства. Повреждены складские здания и сельскохозяйственная техника», - сообщили в Силах обороны юга.

В результате атаки люди не пострадали.

Ранее, напомним, стало известно, что в результате ракетного удара по Одесчине пострадали четыре человека. Из них три чмужчины и одна женщина.

Оккупанты ударили по Одесской области баллистике. Враг снова целился по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры.

Взрывной волной и обломками ракеты повреждены частные дома. В одном из которых упал потолок. В частном дворе произошло возгорание.

Добавим, также стало известно, что в течение суток оккупанты 202 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 6 населенных пунктов.

Так, враг нанес авиационные удары по Роботиному и Малой Токмачке. Кроме того, 25 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку и Малиновку.

«6 обстрелов РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку и Левадное. 169 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботы, Левадного и Малиновки», - сообщили в Запорожской ОВА.

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