"Одобрение Палатой представителей Конгресса США пакета военной помощи Украине не было запоздалым, но задержка имела реальные последствия".

И одни из таких последствий – ухудшение ситуации в Часовом Яре, пишет Politeka.net.

Об этом, в частности, сообщил боец ​​ВСУ, находящийся на передовой и ведущий телеграмм-канал «Бахмутский демон».

«Бои ведем почти в Часике уже», – сообщил «демон».

Известно, что враги сбрасывают на этот украинский город более 10 управляемых авиабомб в сутки.

Об этом сообщил командир взвода беспилотных роботизированных систем 5-й отдельной штурмовой бригады Сергей Крайняк.

"Это согласованная бомбардировка с воздуха, и это тактика, повторенная с кампании в Авдеевке", - сообщил Крайняк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Кремль стремится захватить Часов Яр до 9 мая, а в июне - начать масштабное наступление.

«Россия хочет до 1 июня мобилизовать 300 тысяч бойцов. Мы к этому готовимся. разбить планы РФ по полномасштабным контрнаступательным действиям в июне", - подчеркивал президент.

О тяжелой ситуации в ближайшее время предупредил и глава ГУР Кирилл Буданов.

«Но она не катастрофическая, это тоже нужно понимать. Армагеддон не состоится, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут.

Это о фронте в том числе. Россияне будут использовать всеохватывающий подход. Это трудный период будет. Середина мая, начало июня», – заявил Буданов.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что одобрение пакета военной помощи Украине не было запоздалым, но задержка имела последствия. Российские оккупационные войска, в частности, имеют преимущество в боеприпасах, в то время как украинские силы вынуждены их экономить.

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