«С самого начала полномасштабной войны это направление рассматривалось врагом как одно из приоритетных».

Российские оккупанты совершили ракетный удар по харьковской телебашне, но это не сигнал того, что начинается наступление на город.

Такое мнение высказал заместитель командира третьей ОШБР Максим Жорин.

По его словам, телебашня в Харькове – это плановая цель врага, а не сигнал о том, что вот уже начинается наступление на город. Однако опасность для города остается.

"Важно понимать реальную ситуацию: общая обстановка в Харькове и области говорит о системной подготовке к попыткам продвижения на Харьковском направлении", - подчеркнул Жорин.

По словам бойца, с самого начала полномасштабной войны это направление рассматривалось врагом как одно из приоритетных.

«Сейчас мы видим накопление сил, опрокидывание сил, развертывание логистики, медицинских пунктов», – предупредил Жорин.

Напомним, 22 апреля оккупанты попали ракетой Х-59 по харьковской телебашне. В результате обстрелов в Харькове и ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания.

«Общая высота башни до попадания – 250 метров. Удар был на высоте около 140 метров. Повреждены технические помещения. Специалисты анализируют степень повреждения телевизионного оборудования», – сообщили в Харьковской ОВА.

Харьковчане могут подключать кабельное и спутниковое ТВ. Радио, Интернет и мобильная связь работают.

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