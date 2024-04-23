Під атаку знову потрапила Одеса, пише Politeka.net.
Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, сталося займання. Поранення та ушкодження отримали 7 людей, з них 2 - діти.
«Їм надається вся необхідна медична допомога», - запевнила міська влада.
Всі відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків.
В Мережі також з’явилися кадри розтрощених квартир.
Також під атакою ворога перебувала столиця України – Київ.
Як повідомили в КМВА, нічна повітряна тривога в столиці була повʼязана із загрозою БпЛА.
За попередніми даними, ворожі дрони були запущені з території курської області (рф), пролетіли крізь Сумщину, Черкащину і заходили на Київ з південно-західного напрямку.
Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені. На даний момент в столиці не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих.
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