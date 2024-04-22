Страшна подія сталася сьогодні зранку в Київстій області – перші подробиці і кадри з місця.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ДСНС України, трагедія сталася на території Іванківської громади поблизу с.Олива.

«Прибувши до місця події, рятувальники в становили, що на трасі Іванків-Радомишль, мікроавтобус віз людей на роботу в с. Пісківка, і провалився у провалля. В салоні знаходилось 9 пасажирів», - розповіли рятувальники про обставини.

Жертвами трагедії стало двоє людей.

«Семеро людей у тяжкому стані», - повідомили в ДСНС.

Бригадами «швидкої» постраждалих направили до Бородянської та Іванківської лікарень.

Всі обставини події встановлюються поліцією.

«Виглядає, наче там досі немає жодних загороджень і попереджувальних знаків»,

«Жах»,

«Посадять того, хто клав асфальт?»,

«Можливо, грунтові води»,

«Під дорогою підмило грунт,тому це і сталося. Дорожна служба, куда дивилася?», - коментують приголомшені користувачі соцмереж.

Раніше стали відомі подробиці цинічного вбивства поліцейського на Вінничині.

Як повідомили в ДБР, 19 квітня батько та син самовільно залишили військову частину на Одещині, викравши табельний пістолет, який був закріплений за одним із них.

Перевіряють також інформацію про викрадення підозрюваними вибухівки та зброї з підрозділу їхньої військової частини.

Останні новини України:

Ситуація погіршується: боєць ЗСУ про тривожні зміни на передовій.

Нові сильні вибухи, є влучання: куди цього разу поцілив ворог.

"В нас біда": раптово зупинилося серце відомого українця, якого любили і поважали.