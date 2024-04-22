Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ДСНС України, трагедія сталася на території Іванківської громади поблизу с.Олива.
«Прибувши до місця події, рятувальники в становили, що на трасі Іванків-Радомишль, мікроавтобус віз людей на роботу в с. Пісківка, і провалився у провалля. В салоні знаходилось 9 пасажирів», - розповіли рятувальники про обставини.
Жертвами трагедії стало двоє людей.
«Семеро людей у тяжкому стані», - повідомили в ДСНС.
Бригадами «швидкої» постраждалих направили до Бородянської та Іванківської лікарень.
Всі обставини події встановлюються поліцією.
«Виглядає, наче там досі немає жодних загороджень і попереджувальних знаків»,
«Жах»,
«Посадять того, хто клав асфальт?»,
«Можливо, грунтові води»,
«Під дорогою підмило грунт,тому це і сталося. Дорожна служба, куда дивилася?», - коментують приголомшені користувачі соцмереж.
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