Страшное событие произошло сегодня утром в Киевской области – первые подробности и кадры с места.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины, трагедия произошла на территории Иванковской общины вблизи села Олива.

«Прибыв к месту происшествия, спасатели составляли, что на трассе Иванков-Радомышль, микроавтобус вез людей на работу в с. Песковка, и провалился в пропасть. В салоне находились 9 пассажиров», - рассказали спасатели об обстоятельствах.

Жертвами трагедии стали два человека.

«Семь человек в тяжелом состоянии», - сообщили в ГСЧС.

Бригадами «скорой» пострадавших направили в Бородянскую и Иванковскую больницы.

Все происшествия инсталлируются полицией.

«Выглядит, будто там до сих пор нет никаких заграждений и предупредительных знаков»,

"Ужас",

«Посадят того, кто клал асфальт?»,

«Возможно, грунтовые воды»,

«Под дорогой подмыло почву, поэтому это и вышло. Дорожная служба, куда смотрела?», - комментируют ошеломленные пользователи соцсетей.

Ранее стали известны подробности циничного убийства полицейского в Винницкой области.

Как сообщили в ДБР, 19 апреля отец и сын самовольно покинули военную часть в Одесской области, похитив табельный пистолет, который был закреплен за одним из них.

Проверяют также информацию о похищении подозреваемыми взрывчатки и оружия из подразделения их воинской части.

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В полиции сообщили предварительные выводы о трагедии в Киевской области.

Так, правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля «Volkswagen» двигаясь на автодороге между населенными пунктами с. Масло и с. Старовичи Вышгородского района, не придерживаясь безопасной скорости и не учитывая дорожную обстановку, допустил съезд в пропасть.

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