Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины, трагедия произошла на территории Иванковской общины вблизи села Олива.
«Прибыв к месту происшествия, спасатели составляли, что на трассе Иванков-Радомышль, микроавтобус вез людей на работу в с. Песковка, и провалился в пропасть. В салоне находились 9 пассажиров», - рассказали спасатели об обстоятельствах.
Жертвами трагедии стали два человека.
«Семь человек в тяжелом состоянии», - сообщили в ГСЧС.
Бригадами «скорой» пострадавших направили в Бородянскую и Иванковскую больницы.
Все происшествия инсталлируются полицией.
«Выглядит, будто там до сих пор нет никаких заграждений и предупредительных знаков»,
"Ужас",
«Посадят того, кто клал асфальт?»,
«Возможно, грунтовые воды»,
«Под дорогой подмыло почву, поэтому это и вышло. Дорожная служба, куда смотрела?», - комментируют ошеломленные пользователи соцсетей.
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