Под атаку снова попала Одесса, пишет Politeka.net.

В результате атаки повреждены жилые дома, произошло возгорание. Ранения и повреждения получили 7 человек, из них 2 – дети.

«Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь», – заверили городские власти.

Все соответствующие службы продолжают работать над ликвидацией последствий.

В Сети также появились кадры разбитых квартир.

Также под атакой врага находилась столица Украины – Киев.

Как сообщили в КМВА, ночная воздушная тревога в столице была связана с угрозой БПЛА.

По предварительным данным, вражеские дроны были запущены с территории курской области (рф), пролетели через Сумщину, Черкасщину и заходили в Киев с юго-западного направления.

Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены. В настоящее время в столице не зафиксировано ни разрушений, ни пострадавших.

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