Захват этого города открывает для российских захватчиков перспективы для значительного оперативного прогресса.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны, анализируя ситуацию у Часового Яра, пишет Politeka.net.

Эксперты предупреждают, что наступательная попытка захватить Часов Яр открывает оккупантам ближайшие перспективы для оперативного прогресса, поскольку захват города, вероятно, позволит им начать дальнейшие наступательные операции против городов, которые образуют значительный украинский оборонный пояс в Донецкой области.

Аналитики также подчеркнули, что россияне пытаются захватить как можно больше территории до прибытия в Украину помощи от США.

О тяжелой ситуации в Часовом Яре рассказывают и сами бойцы. По их словам, россияне накапливают «мясо к штурму».

«Артиллерия и авиация продолжает работать по городу и по нашим позициям. Очень тяжело, но позиции пока на контроле», - рассказал «Бахмутский Балу» .

Тяжелые бои, в частности, идут на восточных окраинах города.

«Город под постоянными обстрелами из авиации и арты. Орки подтягивают тяжелую технику, но вся она уничтожается. Ситуация сложная. Титаны держат», - сообщил «Скадовский защитник» .

По словам бойцов, ситуация сейчас очень отличается от той, что была в 2023 году, не говоря уже о 2022-м.

«Очень много дронов и это определяет общую картину. Передвигаться по открытой местности вообще становится невозможным. А когда это необходимо – например, выход группы на позиции, подвоз бк или еще чего-нибудь нужного, эвакуация раненых… это крайне тяжело, и опасно», - рассказывал Андрей "Браконьер", командир Роты Огневой Поддержки тактического подразделения Грим 41омбр.

Боец также отметил, что вражеских дронов в районе Часового Яра сейчас «как пчел на пасеке»:

«Тяжелый противник. Против нас бросили подготовленных, опытных бойцов. Естественно, хватает и обычных подразделений, но погоду делают конкретно отборные подразделения с боевым опытом. Работает вражеская авиация…».

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