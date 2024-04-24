На фронті на одному з напрямків сталася трагічна ситуація – є загиблі, поранені і зниклі без вісти.

Ворожі війська мають успіхи поблизу низки населених пунктів Донеччини. Так, в населених пунктах Очеретине, Новобахмутівка, Новокалинове, Бердичі, Семенівка та на південь від Георгіївки, за інформацією аналітиків DeepState, є просування окупантів.

Як зазначають аналітики в новому звіті, «ящик Пандори відкрито». Російські загарбники продовжують закріплятися в Очеретиному та Новобахмутівці.

«Спробу наступу в бік Прогресу було зупинено вдалою контратакою 100-ї ОМБр. Противник продовжує натиск у Новокалиновому, де зумів стати по трасі, а також в Бердичах та Семенівці, де підрозділи Сил Оборони показують якісну маневрену війну, реагуючи на рух штурмових груп ворога. На жаль, сили не рівні, виродки переважають Сили Оборони у числі піхоти», - зазначають військові аналітики.

Крім того, ворог активно використовує КАБи, артилерію та техніку.

Тривають бої біля Уманського, Первомайського та у Георгіївці.

«Ситуація довкола прориву біля Очеретиного оголила ряд проблем», - наголосила експерти.

Також аналітики підкреслили, що керівництво 115 ОМБр відповідальне за крах оборони на цілій ділянці.

«Допустивши значних втрат загиблими, пораненими та зниклими безвісті. Це не секрет, в соцмережах достатньо свіжих публікацій з пошуком рідних. Рядові бійці не повинні нести покарання за відсутність організації та взаємодії у бригаді — вони й так платять життям та здоров'ям», - впевнені аналітики DeepState.

Нагадаємо, раніше речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин так прокоментував ситуацію в Очеретиному на Донеччині:

"Переважна частина селища контролюється Силами оборони, південна частина населеного пункту знаходиться під вогневим контролем нашої артилерії, вживаються вичерпні заходи, спрямовані на вибиття супротивника з південної частини Очеретиного та стабілізацію ситуації на цьому напрямку".

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