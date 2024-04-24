На фронте на одном из направлений произошла трагическая ситуация – есть погибшие, раненые и пропавшие без вести.

Вражеские войска имеют успехи вблизи ряда населенных пунктов Донбасса. Так, в населенных пунктах Очеретино, Новобахмутовка, Новокалиново, Бердичи, Семеновка и к югу от Георгиевки, по информации аналитиков DeepState, есть продвижение оккупантов.

Как отмечают аналитики в новом отчете, «ящик Пандоры открыт». Российские захватчики продолжают закрепляться в Очеретино и Новобахмутовке.

«Попытка наступления в сторону Прогресса была остановлена ​​удачной контратакой 100-й ОМБр. Противник продолжает напор в Новокалинове, где сумел стать по трассе, а также в Бердичах и Семеновке, где подразделения Сил Обороны показывают качественную маневренную войну, реагируя на движение штурмовых групп врага. К сожалению, силы не равны, уроды преобладают Силы Обороны в числе пехоты», - отмечают военные аналитики.

Кроме того, враг активно использует КАБы, артиллерию и технику.

Продолжаются бои у Уманского, Первомайского и Георгиевки.

«Ситуация вокруг прорыва возле Очеретиного обнажила ряд проблем», - подчеркнула эксперты.

Также аналитики подчеркнули, что руководство 115 ОМБр ответственно за крах обороны на целом участке.

«Допустив значительные потери погибшими, ранеными и пропавшими без вести. Это не секрет, в соцсетях достаточно новых публикаций с поиском родных. Рядовые бойцы не должны нести наказание за отсутствие организации и взаимодействия в бригаде - они и так платят жизнью и здоровьем», - уверены аналитики DeepState.

Напомним, ранее спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин так прокомментировал ситуацию в Очеретином Донецкой области:

"Подавляющая часть поселка контролируется Силами обороны, южная часть населенного пункта находится под огневым контролем нашей артиллерии, принимаются исчерпывающие меры, направленные на избиение противника из южной части Очеретино и стабилизацию ситуации в этом направлении".

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