В Росії виникла нова масштабна пожежа – подробиці того, що сталося і кадри з місця.

За даними медіа та місцевої влади, вночі неспокійно було у Смоленській та Липецькій областях.

Губернатор Смоленської області заявив, що БПЛА атакували паливно-енергетичні об‘єкти, внаслідок чого сталися пожежі.

В Мережі вже публикують кадри, на яких можна побачити, що пожежа дуже велика. Стовп чорного диму видно за кілометри.

Також відомо, що у Липецькій області безпілотник впав на території промислового об‘єкту. Наслідки цієї атаки поки залишаються невідомими.

«Чув хто-небудь вибух на ЛТЗ хвилини три назад?»,

«Він вже другий»,

«Аж шибки затремтіли вдома і всі машини заверещали», - обговорюють вибухи місцеві мешканці.

Також відомо, що величезна пожежа вирує у Воронєжській області.

Додамо, раніше стало відомо, що місцевому підрозділу російського енергетичного гіганта «Газпром» довелося закрити понад два десятки газових свердловин у Оренбурзькій області, щоб захистити їх від затоплення.

Деякі свердловини розташовані в заплаві річки Урал.

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