По данным медиа и местных властей, ночью неспокойно было в Смоленской и Липецкой областях.
Губернатор Смоленской области заявил, что БПЛА атаковали топливно-энергетические объекты, в результате чего произошли пожары.
В Сети уже публикуют кадры, на которых можно увидеть, что пожар очень большой. Столб черного дыма виден за километры.
Также известно, что в Липецкой области беспилотник упал на территории промышленного объекта. Последствия этой атаки пока остаются неизвестными.
«Слышал ли кто-нибудь взрыв на ЛТЗ минуты три назад?»,
«Он уже второй»,
«Аж стекла задрожали дома все машины заверещали», - обсуждают взрывы местные жители.
Также известно, что пожар бушует в Воронежской области.
Ранее стало известно, что местному подразделению российского энергетического гиганта «Газпром» пришлось закрыть более двух десятков газовых скважин в Оренбургской области, чтобы защитить их от затопления.
Некоторые скважины расположены в пойме реки Урал.
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