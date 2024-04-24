В России возникли новые масштабные пожары – подробности произошедшего и кадры с места.

По данным медиа и местных властей, ночью неспокойно было в Смоленской и Липецкой областях.

Губернатор Смоленской области заявил, что БПЛА атаковали топливно-энергетические объекты, в результате чего произошли пожары.

В Сети уже публикуют кадры, на которых можно увидеть, что пожар очень большой. Столб черного дыма виден за километры.

Также известно, что в Липецкой области беспилотник упал на территории промышленного объекта. Последствия этой атаки пока остаются неизвестными.

«Слышал ли кто-нибудь взрыв на ЛТЗ минуты три назад?»,

«Он уже второй»,

«Аж стекла задрожали дома все машины заверещали», - обсуждают взрывы местные жители.

Также известно, что пожар бушует в Воронежской области.

Ранее стало известно, что местному подразделению российского энергетического гиганта «Газпром» пришлось закрыть более двух десятков газовых скважин в Оренбургской области, чтобы защитить их от затопления.

Некоторые скважины расположены в пойме реки Урал.

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