Внаслідок нової російської повітряної атаки на Харків є постраждалі серед мирних жителів.

Про наслідки жорстокої атаки минулої ночі повідомили в Харківській областній прокуратурі, пише Politeka.net.

За даними слідства, 24 квітня близько 00:30 збройні сили рф завдали ракетні удари по Шевченківському району Харкова.

«Зафіксовано влучання двох ракет на територію житлового комплексу. Пошкоджено три багатоповерхівки, щонайменше 33 приватних автомобілі, кафе, магазини, офісні приміщення», - повідомили в прокуратурі, опублікувавши також кадри з місця.

Також повідомляється, що внаслідок атаки постраждали шість мирних мешканців. У трьох чоловіків 33, 45 та 53 років легкі тілесні ушкодження. У трьох жінок 25, 45 та 54 років гостра реакція на стрес.

«За попередніми даними, ворог атакував місто двома ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф», - повідомили в прокуратурі.

Тим часом серія вибухів прогриміла в Одесі, над містом здіймається дим. Почалися перебої зі світлом.

А в Київській області продовжують встановлювати екологічні наслідки обстрілів рф по Трипільській ТЕС. Через влучання ворожих ракет на ТЕС стався витік трансформаторного мастила.

Відібрано проби зразків ґрунту для проведення лабораторних досліджень. Після отримання їх результатів буде визначено розмір збитків, заподіяних забрудненням ґрунту.

Також буде розрахована шкода, завдана довкіллю шляхом забруднення повітря, через пожежу на ТЕС.

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