В результате новой российской воздушной атаки на Харьков есть пострадавшие среди мирных жителей.

О последствиях жестокой атаки минувшей ночью сообщили в Харьковской областной прокуратуре, пишет Politeka.net.

По данным следствия, 24 апреля около 00:30 вооруженные силы России нанесли ракетные удары по Шевченковскому району Харькова.

«Зафиксировано попадание двух ракет на территорию жилищного комплекса. Повреждены три многоэтажки, по меньшей мере 33 частных автомобиля, кафе, магазины, офисные помещения», - сообщили в прокуратуре, опубликовав также кадры с места.

Также сообщается, что в результате атаки пострадали шесть мирных жителей. У троих мужчин 33, 45 и 53 лет легкие телесные повреждения. У трех женщин 25, 45 и 54 лет острая реакция на стресс.

"По предварительным данным, враг атаковал город двумя ракетами типа С-300 с территории белгородской области России", - сообщили в прокуратуре.

Тем временем серия взрывов прогремела в Одессе, над городом поднимается дым. Начались перебои со светом.

А в Киевской области продолжают устанавливать экологические последствия обстрелов России по Трипольской ТЭС. Из-за попадания вражеских ракет на ТЭС произошла утечка трансформаторной смазки.

Отобраны пробы образцов грунта для проведения лабораторных исследований. После получения их результатов будет определен размер ущерба, причиненного загрязнением почвы.

Также будет рассчитан ущерб, нанесенный окружающей среде путем загрязнения воздуха из-за пожара на ТЭС.

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