Как сообщили в ГСЧС Украины, управляемая вражеская авиабомба попала в частный дом на Харьковщине.
«Сегодня утром вражеская авиация сбросила управляемую авиабомбу на г. Дергачи Харьковской области. Частично разрушены и повреждены двухэтажный дом и дворовые застройки. Как следствие – возник пожар площадью около 200 кв.м», - сообщили спасатели.
В результате взрыва пострадали четыре человека, из них трое детей.
Идет ликвидация пожара и аварийно-спасательные работы.
Как сообщили в полиции Харьковской области, по предварительным данным, россияне ударили по населенному пункту авиабомбой УМПБ Д-30.
На кадрах можно увидеть, что место атаки охвачено огнем.
Также стало известно, что в Херсонской области возле Золотой Балки российские военные атаковали дроном-камикадзе гражданский автомобиль.
В результате попадания беспилотника пострадал 44-летний мужчина.
Его доставили в больницу.
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