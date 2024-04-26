Оккупанты нанесли очередной жестокий удар по гражданскому населению Украины, первые фото с места.

Как сообщили в ГСЧС Украины, управляемая вражеская авиабомба попала в частный дом на Харьковщине.

«Сегодня утром вражеская авиация сбросила управляемую авиабомбу на г. Дергачи Харьковской области. Частично разрушены и повреждены двухэтажный дом и дворовые застройки. Как следствие – возник пожар площадью около 200 кв.м», - сообщили спасатели.

В результате взрыва пострадали четыре человека, из них трое детей.

Идет ликвидация пожара и аварийно-спасательные работы.

Как сообщили в полиции Харьковской области, по предварительным данным, россияне ударили по населенному пункту авиабомбой УМПБ Д-30.

На кадрах можно увидеть, что место атаки охвачено огнем.

Также стало известно, что в Херсонской области возле Золотой Балки российские военные атаковали дроном-камикадзе гражданский автомобиль.

В результате попадания беспилотника пострадал 44-летний мужчина.

Его доставили в больницу.

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