На цій ділянці фронту ситуація навіть більш важка ніж під Авдіївкою, бійці розповіли, що відбувається і до чого готується ворог.

За словами бійців ЗСУ, ситуація дуже важка під Авдіївкою, пише Politeka.net.

«Більше всього зараз переживаю за Авдос, ситуація там складна, гірша ніж навіть у Часіку, де є досвідчені підрозділи та чітко визначені рубежі. Дякую командуванню 47-ої ОМБр, що не тримали до тупорилого кінця пацанів під Бердичами, адже могли бути сумні наслідки», - написав лейтенант Збройних Сил України з позивним «Алекс», автор каналу «Офіцер».

Боєць підкреслив, що «пацани сильно виснажені».

Про важку ситуацію в Авдіївці також повідомляє і доброволець 24ОШБ «Айдар», автор каналу «Говорять Снайпер» Бунятов Станіслав:

«Ситуація на Авдосі дійсно складна, тут не посперечаєшся».

За його словами, окупанти готують «нові накати», б’ють КАБами 1500.

Додамо, у свою чергу військові аналітики ISW підкреслюють, що відхід ЗСУ з позицій на захід від Авдіївки поки не сприяв швидкому просуванню РФ.

Експерти зазначають, що російські сили не досягли відносно швидких тактичних успіхів на захід від Очеретиного, Соловйова, Бердичів та Семенівки після виведення українських сил з тактичних позицій у цьому районі. Це говорить про те, що ЗСУ зберігають можливості уповільнювати просування РФ.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ситуація на фронті загострилась. Намагаючись захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту противник зосередив основні зусилля на декількох напрямках, створивши значну перевагу в силах та засобах.

Окупант атакує по всій лінії фронту, на деяких напрямках - має тактичні успіхи.

"Відбувається динамічна зміна обстановки, окремі позиції переходять “з рук в руки” кілька разів протягом доби, що породжує неоднозначне розуміння ситуації...", - повідомив Сирський.

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