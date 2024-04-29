На этом участке фронта ситуация даже более тяжелая, чем под Авдеевкой, бойцы рассказали, что происходит и к чему готовится враг.

По словам бойцов ВСУ, ситуация очень тяжелая под Авдеевкой, пишет Politeka.net.

«Больше всего сейчас переживаю за Авдос, ситуация там сложнее, хуже, чем даже в Часике, где есть опытные подразделения и четко определенные рубежи. Благодарю командование 47-й ОМБр, которые не держали до тупорылого конца пацанов под Бердичами, ведь могли быть печальные последствия», - написал лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным «Алекс», автор канала «Офицер».

Боец подчеркнул, что «пацаны сильно истощены».

О тяжелой ситуации в Авдеевке сообщает и доброволец 24ОШБ «Айдар», автор канала «Говорят Снайпер» Бунятов Станислав:

«Ситуация на Авдосе действительно сложная, здесь не поспоришь».

По его словам, оккупанты готовят «новые накаты», бьют КАБами 1500.

В свою очередь военные аналитики ISW подчеркивают, что уход ВСУ с позиций к западу от Авдеевки пока не способствовал быстрому продвижению РФ.

Эксперты отмечают, что российские силы не добились относительно быстрых тактических успехов западнее Очеретиного, Соловьева, Бердичев и Семеновки после вывода украинских сил с тактических позиций в этом районе. Это говорит о том, что ВСУ сохраняют возможности замедлять продвижение РФ.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ситуация на фронте обострилась. Пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, противник сосредоточил основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах.

Оккупант атакует по всей линии фронта, на некоторых направлениях – имеет тактические успехи.

"Происходит динамичное изменение обстановки, отдельные позиции переходят из рук в руки несколько раз в течение суток, что порождает неоднозначное понимание ситуации...", - сообщил Сырский.

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