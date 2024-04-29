По словам бойцов ВСУ, ситуация очень тяжелая под Авдеевкой, пишет Politeka.net.
«Больше всего сейчас переживаю за Авдос, ситуация там сложнее, хуже, чем даже в Часике, где есть опытные подразделения и четко определенные рубежи. Благодарю командование 47-й ОМБр, которые не держали до тупорылого конца пацанов под Бердичами, ведь могли быть печальные последствия», - написал лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным «Алекс», автор канала «Офицер».
Боец подчеркнул, что «пацаны сильно истощены».
О тяжелой ситуации в Авдеевке сообщает и доброволец 24ОШБ «Айдар», автор канала «Говорят Снайпер» Бунятов Станислав:
«Ситуация на Авдосе действительно сложная, здесь не поспоришь».
По его словам, оккупанты готовят «новые накаты», бьют КАБами 1500.
В свою очередь военные аналитики ISW подчеркивают, что уход ВСУ с позиций к западу от Авдеевки пока не способствовал быстрому продвижению РФ.
Эксперты отмечают, что российские силы не добились относительно быстрых тактических успехов западнее Очеретиного, Соловьева, Бердичев и Семеновки после вывода украинских сил с тактических позиций в этом районе. Это говорит о том, что ВСУ сохраняют возможности замедлять продвижение РФ.
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ситуация на фронте обострилась. Пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, противник сосредоточил основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах.
Оккупант атакует по всей линии фронта, на некоторых направлениях – имеет тактические успехи.
"Происходит динамичное изменение обстановки, отдельные позиции переходят из рук в руки несколько раз в течение суток, что порождает неоднозначное понимание ситуации...", - сообщил Сырский.
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