Мощные взрывы прогремели в Харькове, пишет Politeka.net со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.
Город снова под ударом агрессора.
Предварительно известно о двух прилетах в Киевском и Холодногорском районах. По гражданским объектам.
«В Киевском районе – снова, как и вчера, попадание в районе жилой застройки. Относительно пострадавших и разрушений информация уточняется. В то же время угроза повторных пусков КАБ по городу еще сохраняется. Будьте осторожны», - подчеркнул Терехов.
Позже мэр Харькова сообщил, что на данный момент известно об одном погибшем и двух раненых в Холодногорском районе.
Напомним, 29 апреля россияне атаковали Харьков КАБами.
«Прилет в зону жилищной застройки города. Известно о частичном повреждении одной многоэтажки», - сообщал Терехов.
Напомним также, что в Одессе по состоянию на сегодняшнее утро в больницах города продолжают находиться 17 пострадавших в результате вчерашней российской атаки, из них один ребенок.
Их состояние разной степени тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь.
30 апреля объявлен днем траура в Одессе.
ОБНОВЛЕНО:
По предварительной информации, в результате ударов по Харькову два человека погибли, шесть получили ранения, сообщили в ОГА.
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