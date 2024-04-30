Жителей просят оставаться в укрытии и не выходить на улицу до отбоя.

Мощные взрывы прогремели в Харькове, пишет Politeka.net со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Город снова под ударом агрессора.

Предварительно известно о двух прилетах в Киевском и Холодногорском районах. По гражданским объектам.

«В Киевском районе – снова, как и вчера, попадание в районе жилой застройки. Относительно пострадавших и разрушений информация уточняется. В то же время угроза повторных пусков КАБ по городу еще сохраняется. Будьте осторожны», - подчеркнул Терехов.

Позже мэр Харькова сообщил, что на данный момент известно об одном погибшем и двух раненых в Холодногорском районе.

Напомним, 29 апреля россияне атаковали Харьков КАБами.

«Прилет в зону жилищной застройки города. Известно о частичном повреждении одной многоэтажки», - сообщал Терехов.

Напомним также, что в Одессе по состоянию на сегодняшнее утро в больницах города продолжают находиться 17 пострадавших в результате вчерашней российской атаки, из них один ребенок.

Их состояние разной степени тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

30 апреля объявлен днем ​​траура в Одессе.

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По предварительной информации, в результате ударов по Харькову два человека погибли, шесть получили ранения, сообщили в ОГА.

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