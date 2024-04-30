Як повідомляють в Одеській ОВА, в лікарні помер чоловік 1960 року народження.
Таким чином жертвами жахливого удару стали 5 людей.
У медзакладах продовжують лікування 23 постраждалих. У важкому стані 8 людей, з них 4 - у вкрай важкому, зокрема і чотирирічна дівчинка. Лікарі намагаються робити все можливе.
Нагадаємо, 29 квітня стало страшним днем для міста Одеса. Росіяни вдарили балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед одеситів та гостей міста локації.
«Такі боєприпаси використовуються для ураження живої сили та несуть загрозу в першу чергу для людей, а не для техніки та будівель», - підкреслювали в Одеській ОВА.
Повідомлялось, що однією з жертв атаки став чоловік, який помер, внаслідок інсульту, який спровокував саме удар.
Серед поранених є діти і вагітна дівчина.
Спочатку повідомлялось про двої загиблих, потім стало відомо, що кількість жертв збільшилася.
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