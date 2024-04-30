Так, окупанти атакують в бік Новоолександрівки і мають успіхи, констатують аналітики Deep State.

Крім того, росіяни проводять штурмові дії у Кераміку, мають частковий успіх.

«Атаки в напрямку Новопокровського було відбито. Тривають зіткнення південніше Первомайського. Противник просунувся на східних околицях Красногорівки. Були спроби ворога покращити тактичне положення біля Парасковіївки, але вона успіху не мала, традиційно рівень показує 79 ОДШБр. Так само як і атака з Солодкого в бік Водяного, ворога було відкинуто назад бійцями 72 ОМБр», - повідомили експерти Deep State.

Зазначається, що найважча ситуація залишається в районі Очеретиного, де окупанти намагаються розвинути свій успіх.

«Останнім часом думка була, що ворог сконцентрується на убезпеченні лівого флангу та спробує оточити підрозділи Сил Оборони за Бердичами. Натомість спостерігаємо, що удари йдуть в напрямку Костянтинівської траси», - підкреслили аналітики.

Додамо, раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що у противника зараз є кілька сценаріїв того, як розвиватиметься ситуація на Донбасі далі. Один із них передбачає просування в напрямку Покровська.

Противник уже тривалий час прагне взяти під свій контроль чотири великих міста на Донеччині — Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку. Сам Часів Яр для ЗС РФ має лише оперативне значення, адже дасть змогу отримати плацдарм для подальших наступальних операцій щодо Дружківки та Костянтинівки.

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