На страшные последствия новых обстрелов невозможно смотреть без слез – дома превратились в пепел и руины.

Кадры с мест новых попаданий опубликовали спасатели, пишет Politeka.net.

Огонь вспыхнул в результате новых обстрелов в Запорожской области.

Так, в Орехово Пологовского района спасатели ликвидировали возгорание трех квартир в пятиэтажке общей площадью 150 кв.

В Гуляйполе – крыши частного дома и хозпостройки, площадью 70 кв.м.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Под беспощадным вражеским огнем остаются и другие регионы Украины. Херсонщина, Сумщина, Харьковщина, Никопольщина.

Так, были зафиксированы попадания в учебное заведение, детский сад, объект критической и транспортной инфраструктуры и агропредприятие в Херсонской области.

Ночью и утром россияне провели 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 41 взрыв. Обстрелы подверглись Краснопольской, Эсманьской общинам.

Ужасной остается ситуация на Донетчине – российские захватчики постоянно обстреливают населенные пункты, убивая и калеча мирных украинцев, уничтожая их дома.

Тем временем военные эксперты сообщают, что захватчики пытаются своими угрозами в сторону Харькова растянуть украинские силы на более широкую линию фронта на востоке Украины перед летним наступлением.

Потенциальное будущее российское наступление для захвата Харькова будет чрезвычайно амбициозной мерой, которая создаст серьезные проблемы для российских сил, сообщает ISW.

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