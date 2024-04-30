Российские захватчики продолжают атаковать, назван участок фронта, где сейчас тяжелее всего.

Так, оккупанты атакуют в сторону Новоалександровки и у них есть успехи, констатируют аналитики Deep State .

Кроме того, россияне проводят штурмовые действия в Керамике, имеют частичный успех.

«Атаки в направлении Новопокровского были отбиты. Продолжаются столкновения южнее Первомайского. Противник продвинулся на восточных окраинах Красногоровки. Были попытки врага улучшить тактическое положение возле Парасковеевки, но она не имела успеха, традиционно уровень показывает 79 ОДШБр. Равно как и атака из Сладкого в сторону Водяного, враг был отброшен назад бойцами 72 ОМБр», - сообщили эксперты Deep State.

Отмечается, что тяжелая ситуация остается в районе Очеретино, где оккупанты пытаются развить свой успех.

«В последнее время мнение было, что враг сконцентрируется на безопасности левого фланга и попытается окружить подразделения Сил Обороны за Бердичами. В то же время наблюдаем, что удары идут в направлении Константиновской трассы», - подчеркнули аналитики.

Добавим, ранее в Институте изучения войны сообщали, что у противника сейчас есть несколько сценариев того, как будет развиваться ситуация на Донбассе дальше. Один из них предполагает продвижение в направлении Покровска.

Противник уже долгое время стремится взять под свой контроль четыре крупных города в Донецкой области — Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Сам Часов Яр для ВС РФ имеет лишь оперативное значение, ведь позволит получить плацдарм для дальнейших наступательных операций относительно Дружковки и Константиновки.

Последние новости Украины:

Люди гуляли по набережной: есть жертвы после страшного удара по Одессе.

Больно смотреть: спасатели показали, во что оккупанты превращают дома мирных украинцев.

Ситуация хуже, чем в Часовом Яре: где враг готовит новые штурмы.