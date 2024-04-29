На жаль, внаслідок російської ракетної атаки є загиблі – перші подробиці з місця атаки.

Як передає Politeka.net з посиланням на Одеську ОВА, жертвами атаки стали двоє людей та собака.

Ще вісім людей зазнали поранень різного ступеню важкості, серед травмованих і 12-річний хлопчик. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу.

«Щирі співчуття рідним та близьким загиблих», - зазначили в ОВА.

В Одесі після ракетного удару спалахнула сильна пожежа, яку видно здалека.

Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. На місці працюють всі відповідні служби.

За словами очевидців, удар було здійснено, коли на набережній гуляли люди.

Зазначимо, що також стали відомі наслідки обстрілу Харкова.

Внаслідок ворожого обстрілу травмовано 42-річного чоловіка. Його госпіталізували з вибуховою травмою та уламковими пораненнями до медичного закладу.

Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

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Уламкові поранення внаслідок обстрілу по Одесі отримав і екс-нардеп Ківалов.

Його госпіталізували з венозною кровотечею до міської клінічної лікарні №10, звідти він виїхав до приватної клініки.

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