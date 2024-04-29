К сожалению, в результате российской ракетной атаки погибли - первые подробности с места атаки.

Как передает Politeka.net со ссылкой на Одесскую ОВА, жертвами атаки стали два человека и собака.

Еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести, среди травмированных и 12-летний мальчик. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

"Искренние соболезнования родным и близким погибших", - отметили в ОВА.

В Одессе после ракетного удара вспыхнул сильный пожар, который виден издалека.

Есть повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры. На месте работают все подходящие службы.

По словам очевидцев, удар был совершен, когда на набережной гуляли люди.

Последние новости Украины:

Больно смотреть: спасатели показали, во что оккупанті превращают дома мирных украинцев.

Ситуация хуже, чем в Часовом Яре: где враг готовит новые штурмы.

Российская авиабомба влетела в дом с детьми.