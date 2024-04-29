Как передает Politeka.net со ссылкой на Одесскую ОВА, жертвами атаки стали два человека и собака.
Еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести, среди травмированных и 12-летний мальчик. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
"Искренние соболезнования родным и близким погибших", - отметили в ОВА.
В Одессе после ракетного удара вспыхнул сильный пожар, который виден издалека.
Есть повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры. На месте работают все подходящие службы.
По словам очевидцев, удар был совершен, когда на набережной гуляли люди.
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