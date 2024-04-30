Количество жертв новой страшной ракетной атаки со стороны россиян по Одессе увеличилось.

Как сообщают в Одесской ОВА, в больнице скончался мужчина 1960 года рождения.

Таким образом, жертвами ужасного удара стали 5 человек.

В медучреждениях продолжают лечение 23 пострадавших. В тяжелом состоянии 8 человек, из них 4 – в крайне тяжелом, в том числе и четырехлетняя девочка. Врачи пытаются делать все возможное.

Напомним, 29 апреля стало страшным днем ​​для города Одесса. Россияне ударили баллистической ракетой, предварительно с кассетным боеприпасом по одной из самых популярных среди одесситов и гостей города локации.

«Такие боеприпасы используются для поражения живой силы и несут угрозу в первую очередь людям, а не технике и зданиям», - подчеркивали в Одесской ОВА.

Сообщалось, что одной из жертв атаки стал мужчина, который скончался в результате инсульта, который спровоцировал именно удар.

Среди раненых есть дети и беременная девушка.

Сначала сообщалось о двух погибших, затем стало известно, что количество жертв увеличилось.

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