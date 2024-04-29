На страшні наслідки нових обстрілів неможливо дивитися без сліз – оселі перетворилися на попіл і руїни.

Кадри з місць нових влучань опублікували рятувальники, пише Politeka.net.

Вогонь спалахнув внаслідок нових обстрілів у Запорізькі області.

Так, у Оріхові Пологівського району рятувальники ліквідували загоряння трьох квартир у п’ятиповерхівці загальною площею 150 кв.м.

У Гуляйполі – даху приватного будинку та господарчої споруди, площею 70 кв.м.

На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Додамо, що під нещадним ворожим вогнем залишаються й інші регіони України. Херсонщина, Сумщина, Харківщина, Нікопольщина.

Так, були зафіксовані влучання у навчальний заклад, дитячий садок, об’єкт критичної та транспортної інфраструктури та агропідприємство у Херсонській області.

Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 41 вибух. Обстрілів зазнали Краснопільська, Есманьська громади.

Жахливою залишаєтсья ситуація на Донеччині – російські загарбники постійно обстрілюють населені пункти, вбиваючи і калічачи мирних українців, знищуючи їхні оселі.

Додамо, тим часом війсьові експерти повідомляють, що загарбники намагаються своїми погрозами у бік Харкова розтягнути українські сили на ширшу лінію фронту на сході України перед літнім наступом.

Потенційний майбутній російський наступ для захоплення Харкова буде надзвичайно амбітним заходом, який створить серйозні проблеми для російських сил, повідомляє ISW.

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