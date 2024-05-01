Как сообщает Politeka.net со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова, в результате новой вражеской атаки есть жертвы.

«Погибли три человека, еще трое ранены. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь», – сообщил Труханов.

Пострадали жилые дома, выбиты окна и двери.

«Дорогие одесситы! Вы видите, что у врага начались «сакральные даты». Второй день подряд он запускает по нам баллистику. Я очень прошу вас максимально быстро реагировать на сигналы воздушной тревоги и оперативно двигаться в безопасные места. Это очень важно для сохранения вашей жизни и здоровья», - обратился к одесситам Геннадий Труханов.

Добавим, в больницах города продолжают находиться 17 пострадавших в результате российской атаки 29 апреля, из них один ребенок.

Их состояние разной степени тяжести.

Число погибших увеличилось до 5.

"К сожалению, сегодня в больнице скончался 63-летний мужчина", - сообщал Труханов 30 апреля.

Армия РФ ударила по Одессе, вероятно, ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью.

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