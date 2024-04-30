Потужні вибухи прогриміли в місті Харків, пише Politeka.net з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.
Місто знову під ударом агресора.
Попередньо відомо про два прильоти у Київському та Холодногірському районах. По цивільних обʼєктах.
«У Київському районі - знову, як і вчора, потрапляння у районі житлової забудови. Щодо постраждалих та руйнувань - інформація уточнюється. Водночас, загроза повторних пусків КАБів по місту ще зберігається. Будьте обережні», - наголосив Терехов.
Пізніше мер Харкова повідомив, що на даний момент відомо про одного загиблого та двох поранених у Холодногірському районі.
Нагадаємо, 29 квітня росіяни атакували Харків КАБами.
«Приліт у зону житлової забудови міста. Відомо про часткове пошкодження однієї багатоповерхівки», - повідомляв Терехов.
Нагадаємо також, що в Одесі станом на сьогоднішній ранок у лікарнях міста продовжують знаходитись 17 постраждалих внаслідок вчорашньої російської атаки, з них одна дитина.
Їхній стан різного ступеня тяжкості. Лікарі надають усю необхідну допомогу.
30 квітня оголошено днем жалоби в Одесі.
ОНОВЛЕНО:
За попередньою інформацію, внаслідок ударів по Харкову дві людини загинули, шість отримали поранення, повідомили в ОДА.
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