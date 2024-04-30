Мешканців просять залишатися в укритті і не виходити на вулицю до відбою.

Потужні вибухи прогриміли в місті Харків, пише Politeka.net з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Місто знову під ударом агресора.

Попередньо відомо про два прильоти у Київському та Холодногірському районах. По цивільних обʼєктах.

«У Київському районі - знову, як і вчора, потрапляння у районі житлової забудови. Щодо постраждалих та руйнувань - інформація уточнюється. Водночас, загроза повторних пусків КАБів по місту ще зберігається. Будьте обережні», - наголосив Терехов.

Пізніше мер Харкова повідомив, що на даний момент відомо про одного загиблого та двох поранених у Холодногірському районі.

Нагадаємо, 29 квітня росіяни атакували Харків КАБами.

«Приліт у зону житлової забудови міста. Відомо про часткове пошкодження однієї багатоповерхівки», - повідомляв Терехов.

Нагадаємо також, що в Одесі станом на сьогоднішній ранок у лікарнях міста продовжують знаходитись 17 постраждалих внаслідок вчорашньої російської атаки, з них одна дитина.

Їхній стан різного ступеня тяжкості. Лікарі надають усю необхідну допомогу.

30 квітня оголошено днем жалоби в Одесі.

ОНОВЛЕНО:

За попередньою інформацію, внаслідок ударів по Харкову дві людини загинули, шість отримали поранення, повідомили в ОДА.

Останні новини України:

Страшний день для Одеси: кількість жертв зросла.

Ситуація гірша, ніж у Часовому Ярі: де ворог готує нові штурми.

Російська авіабомба влетіла в оселю з дітьми.