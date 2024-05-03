Новая ужасная новость облетела Украину – оккупанты забрали жизнь у 12-летнего ребенка.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Национальную полицию, девочка погибла в Донецкой области, еще четверо мирных жителей получили ранения.

За прошедшие сутки россияне накрыли огнем 13 населенных пунктов области. Поврежден 21 гражданский объект – 14 жилых домов, предприятие, автомобили, железнодорожные рельсы, ЛЭП.

«По Мемрику россия ударила из РСЗО «Град» - погибли 12-летняя девочка и женщина, еще два человека получили травмы. Разрушения получили семь частных домов и автомобиль», - сообщили правоохранители.

В результате артиллерийских обстрелов один человек ранен в Красногоровке и один - в Великой Новоселке. Снарядами повреждены дома.

Кроме того, в ночь на 3 мая российские войска обстреляли Константиновку – тип вооружения устанавливается. Повреждены 5 частных домов, гражданский автомобиль, перебиты коммуникации.

Утром российские оккупанты обстреляли Курахово. На данный момент известно, что два человека погибли, еще двое – ранены.

В результате атаки повреждены многоквартирные дома.

Отметим, что согласно официальным данным, по состоянию на утро 3 мая в Украине в результате российской военной агрессии погибли по меньшей мере 546 детей, 1319 получили ранения разной степени тяжести.

Последние новости Украины:

Им нужны эти высоты – боец ​​назвал город, который станет следующей целью окупантов.

Силовики в центре Киева – предупреждение об ограничении.

Новая трагедия в Одессе – есть погибшие.