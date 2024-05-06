З’явилися подробиці і кадри з місця нового авіаудару, який здійснили російські загарбники.

Уночі ворог завдав авіаудару по центральній частині селища Золочів, що на Харківщині, пише Politeka.net з посиланням на МВС України.

Внаслідок удару пошкоджені житлові та адміністративні будівлі, а також навчальний заклад. Горів житловий будинок та будівля котельні.

За попередньою інформацією, в результаті обстрілу постраждала жінка.

На опублікованих кадрах можна побачити, що від одного з будинків, який потрапив під удар, залишилася лише стіна і сходи.

Інший будинок взагалі перетворився на руїни.

«6 травня 02:30 смт Золочів Богодухівський район. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено: будівля Дитячо-юнацької спортивної школи, селищна рада, будинок дитячої юнацької школи, будинок культури, управління соціального захисту, суд, попередньо 10 приватних будинків», - повідомили в Харківській ОВА.

Прямим влучанням знищено котельну ДЮСШ та два приватні будинки. Осколкові поранення та контузії отримала 59-річна жінка.

Додамо, що у Великдень, 5 травня, росіяни вдарили по Харкову. Внаслідок обстрілу КАБ по Шевченківському та Київському районах міста пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, 3 автомобіля, медзаклад, гуртожиток, офісна будівля, 8 приватних будинків, гаражі, кафе, зруйновано 3 приватні будинки — постраждали 16 людей.

Останні новини України:

Частина будинку впала після вибуху в центрі Чернігова: що відомо на зараз.

Їй було всього 12 років - нова трагедія сколихнула Україну.

Боєць ЗСУ назвав місто, яке стане наступною метою окупантів.