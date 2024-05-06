Появились подробности и кадры с места нового авиаудара, совершенного российскими захватчиками.

Ночью враг нанес авиаудара по центральной части поселка Золочев Харьковской области, пишет Politeka.net со ссылкой на МВД Украины.

В результате удара повреждены жилые и административные здания, а также учебное заведение. Горел жилой дом и котельные.

По предварительной информации, в результате обстрела пострадала женщина.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что от одного из попавших под удар домов осталась только стена и лестница.

Другой дом вообще превратился в руины.

«6 мая 02:30 пгт Золочев Богодуховский район. В результате обстрела КАБ повреждены: здание Детско-юношеской спортивной школы, поселковый совет, дом детской юношеской школы, дом культуры, управление социальной защиты, суд, предварительно 10 частных домов», - сообщили в Харьковской ОВА.

Прямым попаданием уничтожена котельная ДЮСШ и два частных дома. Осколочные ранения и контузии получила 59-летняя женщина.

Добавим, что в Пасху, 5 мая, россияне ударили по Харькову. В результате обстрела КАБ по Шевченковскому и Киевскому районам города повреждены 14 многоквартирных домов, 3 автомобиля, медучреждение, общежитие, офисное здание, 8 частных домов, гаражи, кафе, разрушены 3 частных дома — пострадали 16 человек.

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