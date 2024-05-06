Всіх, хто знаходиться у Києві терміново попередили про події, які відбуватимуться на вулицях української столиці.

Згідно з терміновим повідомленням, зробленим Дарницька РДА, з 6 травня проходитимуть військові навчання за участю підрозділів угруповання сил та засобів оборони.

Навчання проходитимуть до 10 травня.

«Увага! Військові навчання!», - йдеться у попередженні.

За їх даними, до навчань залучать особовий склад, штатну військову техніку та озброєння.

Ці навчання проводяться для нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.

Знімати під час тренувань та публікувати будь-які переміщення суворо заборонено.

Нагадаємо, після повномасштабного російського вторгнення навколо Києва було побудовано сотні кілометрів фортифікацій та створено декілька ліній оборони.

Сьогодні оборона столиці продовжує нарощуватися та посилюватися.

Як попереджають експерти, новий наступ на Київ залишається незмінною стратегічною ціллю ворога і відбуватиметься він здебільшого з північного сходу – як і 2022 р. Однак фахівці вважають, що наразі ворогу бракує військ і техніки для повторення такого наступу.

Додамо, раніше киян попередили про контррозвідувальні (безпекові) заходи в центрі Києва.

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