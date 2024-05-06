Всех, кто находится в Киеве, срочно предупредили о событиях, которые будут происходить на улицах украинской столицы.

Согласно срочному сообщению, сделанному Дарницкой РГА, из 6 мая будут проходить военные учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны.

Учения будут проходить до 10 мая.

«Внимание! Военные учения!», - говорится в предупреждении.

По их данным, к учениям привлекут личный состав, штатную военную технику и вооружение.

Эти учения проводятся для наращивания боевых возможностей при подготовке и ведении оборонной операции.

Снимать во время тренировок и публиковать какие-либо перемещения строго запрещено.

Напомним, после полномасштабного российского вторжения вокруг Киева было построено сотни километров фортификаций и создано несколько линий обороны.

Сегодня оборона столицы продолжает наращиваться и усиливаться.

Как предупреждают эксперты, новое наступление на Киев остается неизменной стратегической целью врага и будет происходить оно в основном с северо-востока – как и в 2022 г. Однако специалисты считают, что врагу в настоящее время не хватает войск и техники для повторения такого наступления.

Добавим, ранее киевлян предупредили о контрразведывательных (безопасных) мерах в центре Киева.

Последние новости Украины:

Часть дома упала после взрыва в центре Чернигова: что известно на сейчас.

Ей было всего 12 лет – новая трагедия всколыхнула Украину.

Боец ВСУ назвал город, который станет следующей целью оккупантов.