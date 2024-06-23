Згідно з оновленими лімітами, тепер клієнти можуть зняти майже вдвічі більше готівки, ніж раніше.

Ліміти на зняття готівки в банкоматі змінилися. Ощадбанк оголосив про зміну лімітів на зняття готівки у своїх банкоматах. Важливе повідомлення для всіх клієнтів було опубліковане на офіційній сторінці банку у соціальній мережі Facebook.

Ощадбанк оголосив про збільшення лімітів на зняття готівки у своїх банкоматах. Раніше клієнти могли зняти не більше 60 тисяч гривень на добу і до 20 тисяч гривень за одну операцію, але зараз ці обмеження зросли.

Згідно з оновленими лімітами, тепер клієнти можуть зняти майже вдвічі більше готівки. За один день можна зняти до 100 тисяч гривень із однієї картки, проте не більше цієї суми за одну окрему операцію.

Згідно з інформацією від Ощадбанку, нові правила передбачають можливість знімати до 25 тисяч гривень кожні три години. Це вдвічі більше, ніж раніше, що робить процес отримання готівки для клієнтів банку більш зручним та доступним.

Нагадаємо, що згідно з даними Пенсійного фонду України на травень 2024 року, з 10,159 млн осіб, які отримують пенсії, 8,082 млн осіб використовують банківські картки для цього. Найбільш популярним серед пенсіонерів залишається "ПриватБанк", де пенсії отримують 4,744 млн осіб. Ощадбанк займає друге місце з 2,487 млн пенсіонерів, які використовують його послуги.

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