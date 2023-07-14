"ПриватБанк" обслуживает миллионы украинцев, предоставляя различные банковские услуги. При этом даже такой популярный банк не смог остаться без критики, которая часто звучит от клиентов банка. Очередной негативный отзыв появился на сайте Минфин.

В этот раз клиент "ПриватБанк" поделился, что до полномасштабного вторжения на его счета был наложен арест. Все произошло из-за неоплаты коммуналки по давно проданной квартире. В марте 2022 года карточки разблокировали после поданного заявления и решения суда. Исполнительные производства уже закрыты.

"ПриватБанк" получил постановление о снятии ареста, потому счета снова разблокировали. А затем арестовали повторно без нового постановления, каких-то оснований и причин.

"Какая-то беда, а не банк. Сегодня ВНЕЗАПНО арестовывают две другие карточки (не арестованные ранее). Новых исполнительных производств нет. Тупой робот говорит, что я сам дурак. Живого человека в поддержки нет (почти час слушаю: "нет свободных операторов". До этого не перезвонили. "ПриватБанк", если вы так свободно позволяете себе безосновательно арестовывать счета, наверное, придется с вами как-то по-другому разговаривать. В суде, например", - подытожил клиент "ПриватБанк".

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Напомним, клиентам ПриватБанка начали массово блокировать счета, названа причина.

Также сообщалось, что ПриватБанк запустил новую важную услугу – как украинцам получить дополнительные средства.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о подлых схемах аферистов.