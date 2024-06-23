Согласно обновленным лимитам, теперь клиенты могут снять почти вдвое больше наличных денег, чем раньше.

Лимиты на снятие наличных денег в банкомате изменились. Ощадбанк объявил об изменении лимитов на снятие наличных денег в своих банкоматах. Важное сообщение для всех клиентов было опубликовано на официальной странице банка в социальной сети Facebook.

Ощадбанк объявил об увеличении лимитов на снятие наличных денег в своих банкоматах. Раньше клиенты могли снять не больше 60 тысяч гривен в сутки и до 20 тысяч гривен за одну операцию, но сейчас эти ограничения выросли.

Согласно обновленным лимитам, теперь клиенты могут снять почти вдвое больше наличных денег. За один день можно снять до 100 тысяч гривен с одной карты, но не больше этой суммы за одну отдельную операцию.

Согласно информации от Ощадбанка, новые правила предусматривают возможность снимать до 25 тысяч гривен каждые три часа. Это вдвое больше, чем раньше, что делает процесс обналичивания для клиентов банка более удобным и доступным.

Напомним, что согласно данным Пенсионного фонда Украины на май 2024 года, из 10,159 млн человек, получающих пенсии, 8,082 млн человек используют банковские карты для этого. Наиболее популярным среди пенсионеров остается "ПриватБанк", где пенсии получают 4,744 млн. человек. Ощадбанк занимает второе место из 2,487 млн ​​пенсионеров, использующих его услуги.

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