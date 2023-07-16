Клиент "Приватбанка" сообщил, что связаться с работниками банка крайне сложно.

Своим негативным опытом работы с "Приватбанком" украинце поделился на сайте "Минфин".

"дозвониться до работников банка на 3700 невозможно в ответ только музыка

чат это полный отстой тупит нереально решить проблемы невозможно отношение стало хамское нет уважения к клиентам банка ставки по депозитам почти ноль крайне не рекомендую. нужно неуважение к Вам и хамство добро пожаловать в приват банк!", - гневно написал клиент "Приватбанка" .

В прес-службе клиент "Приватбанка" оперативно дали ответ на критику.

"Нам очень жаль, что обращение в поддержку оставило у вас неприятный осадок. Для нас очень важна клиентоориентированность всех наших сотрудников. Написали вам в приватные сообщения, чтобы уточнить ваши контакты, и подробнее проанализировать обращение", - говорится в сообщении "Приватбанка".

Ранее сообщалось, что "ПриватБанк" арестовал счета повторно без нового постановления, каких-то оснований и причин.

"ПриватБанк" получил постановление о снятии ареста, потому счета снова разблокировали. А затем арестовали повторно без нового постановления, каких-то оснований и причин.

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Напомним, клиентам ПриватБанка начали массово блокировать счета, названа причина.

Также сообщалось, что ПриватБанк запустил новую важную услугу – как украинцам получить дополнительные средства.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о подлых схемах аферистов.