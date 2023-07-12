По словам клиентки "ПриватБанка", она не может пользоваться деньгами на своем счету.

Своим негативным опытом клиентка "ПриватБанка" поделилась на сайте Минфина.

"Определение счета для осуществления расходных операций. Исполнитель наложил арест на счета, сразу же в тот день отправил постановление об определении счета для осуществления расходных операций, банк получил письмо 6 июля, 7 июля письмо было зарегистрировано, а деньгами пользоваться еще не могу", - жалуется клиентка "Приватбанка" ".

Клиентка "Приватбанка" добавила, что якобы учреждение специально тянет до 10 дней и она все это время не может пользоваться доступными деньгами на счете, которые ему крайне необходимы.

"Почему же так как наложить арест нужно 10 мин, а для того, чтобы пользоваться этими 13 400 от 3 до 10? Сегодня уже шестой день вы специально тянете до 10 дней, чтобы как можно дольше было? Я больной человек на счет был засчитан социальный помощь инвалиду, я не могу себе купить лекарства, у меня на руках маленький ребенок, и я не могу снять даже пенсии. Издевательство над людьми, это геноцид для простых людей", - сообщила клиентка "Приватбанка".

В "Приватбанке" ответили:

"Приносим извинения за ожидания. Обработка и исполнение постановления об определении текущего счета физического лица - должника в банке для осуществления расходных операций проводится в определенный срок (до 10 дней)", - говорится в сообщении "Приватбанка".

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