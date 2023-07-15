Клиент "ПриватБанк" пожаловался, что его маме банк без объяснений заблокировал пенсионную карточку.

"ПриватБанк" обслуживает миллионы украинцев, предоставляя различные банковские услуги. Но не все счастливы от работы банка и деляться неприятными историями, которые с ними случились во время пользованиями счетами в "ПриватБанк". Очередной негативный отзыв появился на сайте Минфин.

Клиент "ПриватБанк" пожаловался, что его маме банк без объяснений заблокировал пенсионную карточку. Теперь пенсионерка не может снять оттуда деньги. Когда попытались узнать, почему карточку неожиданно заблокировали - то услышали странный ответ от представителя "ПриватБанк".

"Объясняют данную ситуацию каким-то тупым бредом… У мамы есть непогашеная рассрочка за телефон. Выплачивалось все исправно, без просрочек, с пенсионной карты", - уточнил клиент "ПриватБанк".

Более того, он рассказал, что после ограничения действий с картой, банк начал дополнительно начислять пеню по остатку задолженности за несвоевременное внесение платежа. Кроме того, "ПриватБанк" списывает с (ограниченой) пенсионной карты 100 грн. как обязательный ежемесячный платёж.

"Мы находимся на оккупированной территории и не имеем других вариантов погашения рассрочки, кроме как с этой карты. Снять ограничения, банк отказывается, но сами ней пользуются…", - дополнил клиент "ПриватБанк".

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