Присутність поліцейських не зупинила чоловіка від образ військової – вони не реагували на його поведінку.

Між військовою та безхатьком спалахнув конфлікт через паркування. Чоловік вдарив захисницю пляшкою. За словами дівчини, тепер неврівноважений насолоджуватиметься увагою до себе. Про це у Facebook написала військовослужбовиця ЗСУ Ярина Чорногуз.

Військова розповіла, що безхатько спочатку спробував розбити пляшкою військову машину, бо жінка, на його думку, неправильно запаркувалася на аварійці на 5 хвилин. Місця навколо було вдосталь: 2,5 метра позаду і півтора метра попереду. Він міг би легко проїхати, але для нього це виявилося недостатнім.

Захисниця зазначила, що чоловік намагався розбити пляшку, але потрапив по її руці. Приїхали поліцейські, яких викликала жінка, покивали головами, поспівчували безхатьку, і сказали, що заяву писати безглуздо, бо не повезуть же вони у відділок чоловіка на качалці.

Присутність поліцейських не зупинила чоловіка від образ військової. Вони не реагували на його поведінку.

"Зрештою, чому я дивуюся. Сказали, шо я сама винна, треба було краще запаркуватися, і не викликати їх, а просто поїхати. З чого роблю висновок, що людину на військовому в***ому корчі можна х***чити пляшками по руках – у цьому буде винна все одно вона. Тепер навіть якщо вмиратиму серед вулиці – поліцію не викличу. Знову це відчуття, якщо ти військова і жінка – ти тупо ніхто для усіх. А якщо ще й не у формі – то ти повне ніщо" – емоційно висловилася вона.

Вона подякувала трьом перехожим хлопцям, які допомогли уникнути ще кількох ударів пляшкою. Захисниця підкреслила, що безхатько використовує своє каліцтво, щоб робити і говорити все, що йому заманеться. Саме через це, додає вона, не "зарядила" йому у відповідь.

Чорногуз додає, що безхатьком говорить тільки російською, словами з "60 мінут". Такий собі "рускій мір" на качалці. Жартує, що його явно забули росіяни, коли тікали з-під Києва.

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