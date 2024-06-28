Присутствие полицейских не остановило мужчину от обид военной - они не реагировали на его поведение.

Между военной и бездомной вспыхнул конфликт из-за парковки. Муж ударил защитницу бутылкой. По словам девушки, теперь неуравновешенный будет наслаждаться вниманием к себе. Об этом в Facebook написала военнослужащая ВСУ Ярина Черногуз.

Военная рассказала, что бездомный сначала попытался разбить бутылкой военную машину, потому что женщина, по его мнению, неправильно запарковалась на аварийке на 5 минут. Места вокруг было достаточно: 2,5 метра сзади и полтора метра впереди. Он мог легко проехать, но для него это оказалось недостаточным.

Защитница отметила, что мужчина пытался разбить бутылку, но попал по ее руке. Приехали полицейские, которых вызывала женщина, покачали головами, посочувствовали бездомному, и сказали, что заявление писать бессмысленно, потому что не повезут же они в отделение мужчины на скалке.

Присутствие полицейских не остановило мужчину от обид военной. Они не реагировали на его поведение.

«В конце концов, чему я удивляюсь. по рукам – в этом будет виновата все равно. Теперь даже если буду умирать среди улицы – снова это ощущение, если ты военная и женщина – ты тупо никто для всех – то ты полное ничто. - эмоционально выразилась она.

Она поблагодарила троих прохожих ребят, которые помогли избежать еще нескольких ударов бутылкой. Защитница подчеркнула, что бездомно использует свое увечье, чтобы делать и говорить все, что ему вздумается. Именно поэтому, добавляет она, не "зарядила" ему в ответ.

Черногуз добавляет, что бездомно говорит только по-русски, словами из "60 минут". Такой себе "русский мир" на скалке. Шутит, что его явно забыли россияне, когда бежали из-под Киева.

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