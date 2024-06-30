Правоохоронці розслідують раптову смерть 47-річного чоловіка в Рівненській обласній клінічній лікарні ім. Юрія Семенюка. Рідні пацієнта звинуватили лікарів у службовій недбалості. Про це повідомили в пресслужбі поліції 27 червня.

В поліції розповіли, що з відповідною заявою до поліції 25 червня звернулась дружина померлого – 46-річна жителька села Башарівка Дубенського району. Попередньо відомо, що 19 червня чоловік звернувся в лікарню на обстеження. Зі слів жінки, через неналежно надану допомогу, він 24 червня помер.

Дочка померлого, Віта Музика, детальніше розповіла про подію на своїй сторінці в Instagram.

"Здоровий чоловік 47 років прийшов на обстеження в обласну клінічну лікарню ім. Юрія Семенюка по направленню військово-лікарської комісії. 21 червня о 9:40 тато пішов в операційну (ред. – для обстеження судин головного мозку через контраст у комп'ютерній томографії). У ході втручання о 10:20 відбулась зупинка дихання, після чого він одразу впав у кому", – написала Віта Музика.

За словами Віти Музики, після різкого погіршення стану здоров’я її батька, лікарі повторно провели комп'ютерну томографію, яка виявила ішемічний інсульт двох півкуль і набряк головного мозку. Лікар, який не має права проводити ендоваскулярні втручання, не зробивши ніяких перевірок на протипокази та не провівши реакції алергії на препарат, двічі ввів у судини мозку рідину.

"Під час операційного втручання до мами вийшов інтерн і дав якісь документи на підпис, не дав їх прочитати, не пояснив нічого, а одразу сказав підписати, бо це питання життя і смерті", – зазначила Віта Музика.

Наразі триває внутрішнє службове розслідування. Препарат, на який у пацієнта могла виникнути побічна реакція, вилучили та передали для перевірки якості до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником).

Джерело: ZAXID.NET

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