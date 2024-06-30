В полиции рассказали, что с соответствующим заявлением в полицию обратилась жена умершего – 46-летняя жительница села Башаровка Дубенского района.

Правоохранители расследуют внезапную смерть 47-летнего мужчины в Ровенской областной клинической больнице им. Юрия Семенюка. Родные пациента обвинили врачей в служебной халатности. Об этом сообщили в пресс-службе полиции 27 июня.

В полиции рассказали, что с соответствующим заявлением в полицию 25 июня обратилась жена умершего – 46-летняя жительница села Башаровка Дубенского района. Предварительно известно, что 19 июня мужчина обратился в больницу на обследование. По словам женщины, из-за ненадлежащей помощи, он 24 июня умер.

Дочь умершего Вита Музыка подробнее рассказала о событии на своей странице в Instagram.

"Здоровый мужчина 47 лет пришел на обследование в областную клиническую больницу им. Юрия Семенюка по направлению военно-врачебной комиссии. 21 июня в 9:40 папа пошел в операционную (ред. – для обследования сосудов головного мозга из-за контраста в компьютерной томографии) .В ходе вмешательства в 10:20 произошла остановка дыхания, после чего он сразу впал в кому», – написала Вита Музыка.

По словам Виты Музыки, после резкого ухудшения состояния здоровья ее отца, врачи повторно провели компьютерную томографию, обнаружившую ишемический инсульт двух полушарий и отек головного мозга. Врач, не имеющий права проводить эндоваскулярные вмешательства, не проведя никаких проверок на противопоказания и не проведя реакции аллергии на препарат, дважды ввел в сосуды мозга жидкость.

"Во время операционного вмешательства к маме вышел интерн и дал какие-то документы на подпись, не дал их прочесть, не объяснил ничего, а сразу сказал подписать, потому что это вопрос жизни и смерти", - отметила Вита Музыка.

В настоящее время идет внутреннее служебное расследование. Препарат, на который у пациента могла возникнуть побочная реакция, изъяли и передали для проверки качества в Государственную службу Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником).

Источник: ZAXID.NET

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