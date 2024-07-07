Попелиця, одна з найчисельніших груп комах, які загрожують рослинам, не вибагливі у харчуванні і здаатні заподіяти врожаю великої шкоди.

Попелиця, утврюючи колонії, заселяє листки з нижнього боку і висмоктує поживні речовини з рослин.Пошкоджене попелицею листя скручується, краї його загинаються і знебарвлюються уздовж жилок.

Окрім цього, попелиці є переносниками вірусних хвороб. Від виділень цієї комахи листки стають липкими, на них з часом з'являється темно-сірий наліт — це сажистий гриб.

Рослини, на яких живе попелиця, легко захворюють і можуть загинути.

Що відлякує попелицю.

Види попелиці є різні. Так, жовто-зеленаа попелиця завдає основної шкоди городнім рослинам, огіркам та іншим бааштанним, шкодить гороху і квасолі. А біла попелиця є справжнім лихом для капусти. Листя скручується, шкідник пошкоджує качани і вони не тільки стають несмачними, а й непридатними для зимового зберігання.

Досвідчені городники і садівники знють, що боротися із попелицею необхідно, як за допомогою препаратів, так і біологічних засобів. І ці способи необхідно комбінувати.

Що відлякує попелицю.

В природі є рослини, які відлякують попелицю, тож їх часто можна зустріти на ділянках.

Так, серед рослин, що відлякують попелицю – це часник, цибуля, а також пряні трави базилік, кріп, фенхель, селеру, рукола, петрушка. Також проти попелиці ефективними є лікарські трави: чебрець, меліса, лаванда, м’ята.

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