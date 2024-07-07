Тля, одна из самых многочисленных групп насекомых, угрожающих растениям, не привередливы в питании и способны причинить урожаю большой вред.

Тля, образуя колонии, заселяет листья с нижней стороны и высасывает питательные вещества из растений. Поврежденные тлей листья скручиваются, края его загибаются и обесцвечиваются вдоль жилок.

Помимо этого тля является переносчиками вирусных болезней. От выделений этого насекомого листья становятся липкими, на них со временем появляется темно-серый налет – это сажистый гриб.

Растения, на которых живет тля, легко заболевают и могут погибнуть.

Что отпугивает тлю.

Виды тли есть разные. Так, желто-зеленая тля наносит основной вред огородным растениям, огурцам и другим бахтанным, вредит гороху и фасоли. А белая тля является настоящим бедствием для капусты. Листья скручиваются, вредитель повреждает початки и они не только становятся невкусными, но и непригодными для зимнего хранения.

Опытные огородники и садоводы знают, что бороться с тлей необходимо как с помощью препаратов, так и биологических средств. И эти способы необходимо комбинировать.

Что отпугивает тлю.

В природе есть растения, которые отпугивают тлю, поэтому их часто можно встретить на участках.

Так, среди растений, отпугивающих тлю – это чеснок, лук, а также пряные травы базилик, укроп, фенхель, сельдерей, руккола, петрушка. Также против тли эффективны лекарственные травы: чабрец, мелисса, лаванда, мята.

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