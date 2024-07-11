У патронатній службі «Азову» розповіли про проблеми, з якими зіштовхуються військовослужбовці, коли потребують допомоги.

Олена «Гайка» Толкачова, військова, керівниця патронатної служби полку «Азов» розповіла для Hromadske, з якими проблемами доводиться зіштовхуватися військовослужбовцям в моменти, коли вони найбільше потребують допомоги.

За її словами, як тільки боєць опиняється у лікарні, важливо забезпечити йому психологічну підтримку.

"Ми підходимо до кожного бійця індивідуально, забезпечуючи підтримку на всіх етапах — від евакуації до лікування. Ми контролюємо процес, надаємо допомогу і дбаємо про психоемоційний стан бійця, слухаючи його проблеми та страхи, залучаючи громадські організації для надання психологічної допомоги", - каже вона.

За словами Олени, медичний персонал своєю поведінкою може або сприяти одужанню, або поглиблювати депресію пораненого. Наразі штатний психолог у лікарнях часто виявляється некомпетентним, що лише погіршує ситуацію. Інколи медперсонал може не доглядати за пораненим через дрібні хабарі.

"Буває, що медсестра по декілька днів може не заходити до лежачого військового тільки через те, що він їй 50 гривень у кишеню не покладе", - зазначає військова.

Також, як зазаначає Олена, військовим часто доводиться самостійно купувати ліки, навіть найпростіші знеболювальні, які медзаклади мають забезпечувати. Наприклад, дексалгін і дексаметазон повинні бути доступні у достатній кількості, але їх часто немає.

"Важкі пацієнти потребують тривалої реабілітації у належних умовах і постійного догляду, який мають забезпечувати професійні служби, а не близькі. І такі доглядальники, як і лікарі, повинні отримувати гідну оплату", - додає військова.

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