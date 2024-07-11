В патронатной службе «Азова» рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются военнослужащие, когда нуждаются в помощи.

Елена «Гайка» Толкачева, военная, руководитель патронатной службы полка «Азов» рассказала для Hromadske , с какими проблемами приходится сталкиваться военнослужащим в моменты, когда они больше нуждаются в помощи.

По ее словам, как только боец ​​оказывается в больнице, важно обеспечить ему психологическую поддержку.

"Мы подходим к каждому бойцу индивидуально, обеспечивая поддержку на всех этапах - от эвакуации к лечению. Мы контролируем процесс, оказываем помощь и заботимся о психоэмоциональном состоянии бойца, слушая его проблемы и страхи, привлекая общественные организации для оказания психологической помощи", - говорит она. .

По словам Елены, медицинский персонал своим поведением может либо способствовать выздоровлению, либо усугублять депрессию раненого. Пока штатный психолог в больницах часто оказывается некомпетентным, что лишь усугубляет ситуацию. Иногда медперсонал может не ухаживать за раненым из-за мелких взяток.

"Бывает, что медсестра по несколько дней может не заходить в лежащий военный только из-за того, что он ей 50 гривен в карман не положит", - отмечает военная.

Также, как отмечает Елена, военным часто приходится самостоятельно покупать лекарства, даже самые простые обезболивающие, которые медучреждения должны обеспечивать. К примеру, дексалгин и дексаметазон должны быть доступны в достаточном количестве, но их часто нет.

"Тяжелые пациенты нуждаются в длительной реабилитации в надлежащих условиях и постоянном уходе, который должны обеспечивать профессиональные службы, а не близкие. И такие сидетели, как и врачи, должны получать достойную оплату", - добавляет военная.

Последние новости Украины:

Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости

Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь

Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история