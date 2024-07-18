Маленький, ледь помітний павутинний кліщ є дуже серйозним шкідником, яки здатен за досить короткий період знищити рослину.

Головною причиною появи павутинного кліща на рослинах є сухе повітря.

Тому, за словами фахівців, одним з найкращих профілкатичних заходів проти павутинного кліща є обприскування рослин у суху погоду. Робити це, нагадаємо, не можна під палючими сонячними променями – це призведе до опіків рослини.

Обприскувати водою в посушливу погоду слід не тільки кімнатні, а й садові і городні рослини. Однак це допоможе тільки у якості профілактики.

Якщо павутинний кліщ вже оселився на рослині, потрібно буде вживати інших заходів. Ознакоми ураження є в'янення, пожовтіння, засихання і опадання як листя, так і бутонів і квіток.

Ще один засіб від павутинного кліща – мильний розчин. Він спрацює, якщо рослина не дуже ушкоджена.

Мильним розчином можна потерти листя з обох боків.

Крім цього, обов’язково треба прибирати опале і старе листя, знімати з рослини відцвілі квітки і час від часу протирати листя вологою губкою або ганчіркою.

Якщо рослина вже сильно заражена павутинним кліщем, на допомогу прийде будь-який препарат для захисту від шкідників.

Зазвичай вистачає триразової обробки.

Крім того для боротьби з павутинним кліщем існує арсенал народних засобів – відварів і настоїв рослин, що мають інсектицидні властивості й застосовуються для обприскування.

Наприклад, 200 г цибулиння заливають 10 л теплої води, настоюють 4-5 днів, проціджують і обробляють рослини тричі через кожні 5 днів.

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