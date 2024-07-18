Маленький, едва заметный паутинный клещ является очень серьезным вредителем, способным за довольно короткий период уничтожить растение.

Главной причиной появления паутинного клеща на растениях является сухой воздух.

Поэтому, по словам специалистов, одним из лучших профилкатических мер против паутинного клеща является опрыскивание растений в сухую погоду. Делать это, напомним, нельзя под палящими солнечными лучами – это приведет к ожогам растения.

Опрыскивать водой в засушливую погоду следует не только комнатные, но и садовые и огородные растения. Однако это поможет только в качестве профилактики.

Если паутинный клещ уже поселился на растении, нужно будет принимать другие меры. Признаками поражения являются увядание, пожелтение, засыхание и опадание как листьев, так и бутонов и цветков.

Еще одно средство от паутинного клеща – мыльный раствор. Он сработает, если растение не сильно повреждено.

Мыльным раствором можно потереть листья с обеих сторон.

Кроме этого, обязательно надо убирать опавшие и старые листья, снимать с растения отцветшие цветки и время от времени протирать листья влажной губкой или тряпочкой.

Если растение уже сильно заражено паутинным клещом, на помощь придет любой препарат для защиты от вредителей.

Обычно хватает трехкратной обработки.

Кроме того, для борьбы с паутинным клещом существует арсенал народных средств – отваров и настоев растений, обладающих инсектицидными свойствами и применяемых для опрыскивания.

Например, 200 г луковой шелухи заливают 10 л теплой воды, настаивают 4-5 дней, процеживают и обрабатывают растения трижды через каждые 5 дней.

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