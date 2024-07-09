Правильний полив помідорів і перцю на ділянці у спекотні дні допоможе зберегти врожай, але це не єдине, що може врятувати рослини.

У спеку рослини потребують більше вологи, але не всі городники і дачники знають, як правильно це зробити. Скільки саме води необхідно лити під кожен кущик помідорів і перцю.

Поділитися своїми порадами щодо правильного поливу перцю і томатів у спеку вирішила пані Марія на YouTube-каналі «Сімейний сад».

«Якщо при нормальній температурі помідорам достатньо 1-2х літрів води на кущ і все це один-два рази на тиждень то при високих температурах потреби зростають. Поливати томати необхідно кожен раз, коли ґрунт на рівні 2,5 см стає сухим», - розповіла господиня.

Як врятувати перець і помідори від спеки.

Поливати потрібно за звичайною методикою, не зачіпаючи листя.

«Якщо ж немає можливості часто поливати овочі, рекомендую замульчувати грядки. Шар мульчі довше збереже вологу. Це чудовий варіант для тих хто рідко з'являється на дачі», - розповіла пані Марія.

Як правильно поливати перець у спеку - на один кущ перцю необхідно 2-3 літри води. Також треба пам’ятати, що не можна поливати перець вдень, інакше рослина може отримати сонячні опіки.

Як врятувати перець і помідори від спеки.

Оптимальний час для поливу перцю - ранок та вечір.

«Також в спекотну погоду томати та перці потрібно підживити імунітетом до спеки. Висока концентрація калію фосфору та кремнію живить та сповнює енергією рослину гарантує формування зав'язів, в спеку та посуху захищає від сонячних опіків», - розповіла господиня.

Нагадаємо, що помідори від спеки втрачають корисні елементи. Так, вся волога з листя та самих помідорів йде не на розвиток плодів, а на ріст рослини. Тому нестача вологи провокує розвиток вершинної гнилі.

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